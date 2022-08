Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 27/08/2022 08:00

Como destaque no segmento de finanças e tecnologia, a X-Pay vai apresentar soluções e os multimeios de pagamentos durante a realização do Blockchain Rio Festival, que acontece no período de 1 a 4 de setembro.

Para levar a proposta de “smart money”, a fintech participa com stand e palestra. A ideia é mostrar a engenharia financeira em prol da descentralização e a facilidade de pagamento para consumidores e empresas, que podem utilizar moedas fiduciárias e até criptoativos, com conversão no aplicativo.

Diante dessa inovação, a X-Pay possibilita, ainda, o swap (P2P) – operação em que há troca de posições entre detentores de ativos, sejam esses financeiros ou não, a exemplo: comodities, títulos e ações.

“Estamos levando um conceito que vai além da gestão de pagamento. Tudo o que tem valor no mundo, nós podemos utilizar para pagar, liquidar, transferir etc. Isso serve para moeda fiat, criptomoeda, token e outros”, disse o fundador da X-Pay, Oderli Feriani.

Blockchain Rio

O festival na capital carioca reúne tecnologia, negócios, cultura e sustentabilidade, para ajudar pessoas e empresas a se posicionarem para o futuro. São esperados cerca de 60 mil visitantes, 250 palestrantes (nacionais e internacionais) e mais de 180 expositores em um espaço de 13 mil metros quadrados, no Píer Mauá.

Além da maratona de programação Hacking Rio Experience (maior hackathon da América Latina), o festival conta com uma feira de negócios, painéis temáticos, workshops e cursos, metaverse experience, gamefi space, exposição de realidade aumentada, shows musicais, entre outros.