Gol espera levar entregas em um dia para o NordesteReprodução/Instagram

Publicado 28/08/2022 12:15

O segmento de carga tem ganhado cada vez mais importância na definição de estratégias comerciais das companhias aéreas brasileiras. Empresas como Gol e Azul apostam que a procura pelo serviço deve continuar crescendo, diante da alta do e-commerce. Nesta semana, a Gol Linhas Aéreas apresentou a primeira das seis aeronaves cargueiras em parceria com o Mercado Livre. A medida é uma das estratégias que visa recuperar prejuízos financeiros após a pandemia e perdas bilionárias no segundo trimestre de 2022.



Os aviões do modelo Boeing 737-800 BCF fazem parte do contrato de longo prazo firmado em abril. Existe ainda a possibilidade de adicionar outras seis aeronaves até 2025. "Com este avião, vamos revolucionar as entregas no País. Seremos a primeira companhia aérea a levar entregas em um dia para o Nordeste", disse o CEO da Gol, Celso Ferrer.



Os primeiros voos da parceria terão como destino as capitais Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Teresina (PI), onde o prazo atual de entregas de quatro dias cairá para apenas um, considerando cargas armazenadas em centros de distribuição (CD) de armazenamento de mercadorias do Mercado Livre.



Nesses locais, os itens ficam estocados e, quando o consumidor faz a compra, os produtos saem do CD e se dirigem a galpões menores (chamados de cross dockings), mais próximos às regiões de entrega, nos quais serão redirecionados e sairão para chegar às mãos do consumidor.



Com a parceria, a estimativa do Mercado Livre é de que cerca de 11% das entregas totais da companhia sejam feitas via modal aéreo - quando os seis aviões estiverem operando. "As aeronaves (desse acordo) vão fazer dois voos por dia", disse o vice-presidente sênior de e-commerce e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes. "Quanto mais voarem, mais vai haver uma diluição do custo fixo por pacote."



Atualmente, a GolLog - braço de carga da aérea - não opera com cargueiros dedicados, transportando encomendas apenas na parte inferior das aeronaves (a chamada "barriga" do avião) de passageiros. Com a chegada dos seis aviões do Mercado Livre, o braço de cargas terá 80% mais oferta de espaço para carga, segundo o diretor executivo da GolLog, Júlio Perotti.



Em abril, a Gol projetou que a receita incremental da parceria chegaria a R$ 100 milhões em 2022 e R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos. O acordo com o Mercado Livre é de dez anos.



Entrega em 48h



A Azul opera sete cargueiros, sendo dois Boeing 737 e cinco Embraer E-195. O modelo da aérea no segmento de carga envolve 310 lojas (nomeadas pela companhia) e entregas em até 48 horas para mais de 2 mil cidades no País. A receita da Azul Cargo no segundo trimestre quase triplicou em relação ao mesmo período de 2019, nível pré-pandemia.



"Nos 4 mil municípios onde entregamos, conseguimos atender 96% da população brasileira. Em 2 mil cidades, entregamos em até dois dias", afirma a diretora da Azul Cargo, Izabel Reis.