Além da renegociação, o aplicativo também tem outras funcionalidades - Marcello Casal Jr/ Arquivo Agência Brasil; /Agência Brasil

Publicado 31/08/2022 09:27

A Caixa lançou um aplicativo dedicado aos alunos e ex-alunos que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com o banco. O lançamento ocorreu em uma entrevista coletiva de imprensa, em Campinas (SP), nesta terça-feira, 30.



Além de consultas aos principais dados do contrato e geração de boletos, os usuários vão poder realizar, a partir de 1º de setembro, a renegociação de parcelas em atraso diretamente no novo canal, chamado de Fies Caixa.



Conforme resolução do governo federal, os contratos assinados até 2017 estão aptos à renegociação a partir de 1º de setembro, com descontos da dívida que podem chegar a 99%.



Segundo a Caixa, 1,2 milhão de estudantes poderão renegociar seus contratos com o banco. O período de renegociação vai até 31 de dezembro.

Regras e descontos de renegociação

Os estudantes sem atraso, terão desconto de 12% no valor que ainda precisa ser pago, apenas à vista.

Já estudantes atrasados em 90 dias, vão ter desconto total nos encargos, como juros e taxas, e de 12% do valor principal, para pagamento à vista, ou podem ser abatidos todos os encargos, sem desconto no valor principal, com a possibilidade de dividir em 150 vezes. Para isso, cada parcela precisa ser de no mínimo R$ 200.

Aqueles que têm atrasos de mais de 365 dias, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico, possem 92% de desconto no valor total da dívida, para pagamento à vista. Os estudantes com pagamentos atrasados há mais de 5 anos, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico, têm desconto de 99% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Como realizar a renegociação

Para renegociar, o usuário deve escolher a opção “Renegociação FIES” e seguir o seguinte passo a passo:

Verificar se o contrato está apto para renegociação;

Conferir os dados;

Simular os tipos de renegociação disponíveis para o contrato;

Confirmar os dados da renegociação;

Aceitar a renegociação concordando com o termo aditivo;

Emitir o boleto de entrada da renegociação.

Somente será efetivada a renegociação com a confirmação de pagamento da primeira parcela.



Outras funcionalidades



O aplicativo do Fies na Caixa também disponibiliza outros serviços do sistema, como visualizar e gerar boletos de parcelas em aberto; resumo de dados do contrato na opção "Meu Fies"; e acesso aos dados cadastrados no FIES.