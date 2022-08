Agência dos Correios - Reprodução Internet

Publicado 31/08/2022 17:04 | Atualizado 31/08/2022 17:08

Os Correios assinaram, nesta segunda-feira, 29, um contrato comercial com a Naturgy para o serviço de Balcão do Cidadão. O objetivo, segundo as empresas, é facilitar o acesso dos serviços aos clientes da distribuidora de gás no Rio de Janeiro por meio da capilaridade das agências da estatal.



Com a parceria, os Correios passam a integrar os canais de atendimento aos clientes da Naturgy para a prestação dos serviços de segunda via de conta, emissão de débitos, entre outros serviços, ampliando a capilaridade da rede de atendimento da Naturgy, gerando maior comodidade e conveniência à população, além de proporcionar acesso aos serviços àqueles que não possuem meios digitais ou familiaridade com o autosserviço online.



Para usar o serviço, basta o usuário final dirigir-se a uma Agência dos Correios habilitada para sua prestação munido de documentos pessoais com foto e o número do CPF. Segundo a country manager da Naturgy, Kátia Repsold, os Correios sempre foram um símbolo do nosso país.

"Esta parceria, portanto, muito nos honra e vem somar para a população do estado do Rio de Janeiro”, disse a executiva.



O contrato foi assinado no Centro Cultural Correios, no Centro do Rio, com a presença do presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, o superintendente estadual da empresa no Rio de Janeiro, Ricardo Fógos, a country manager da Naturgy, Kátia Repsold, entre outros convidados.



Peixoto finalizou o evento afirmando que o Balcão do Cidadão aumentará a capilaridade da concessionária facilitando as interações com seus clientes. “O Balcão do Cidadão integrará e conectará ainda mais a Naturgy aos seus usuários, tornando os Correios um ponto importante na prestação de multisserviços, colocando em prática a Centralidade do Cliente, valores comuns às duas empresas”, mencionou o gestor.

Uma das principais funções do serviço de Balcão do Cidadão é promover a democratização do acesso à informação e serviços, em especial à população mais carente, que conta com pouco acesso a tecnologias e necessita de atendimento presencial para auxílio no acesso aos serviços e pode ser contratado por qualquer empresa interessada.