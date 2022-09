Provas realizadas em autoescolas terão monitoramento on-line - Reprodução/Internet

Provas realizadas em autoescolas terão monitoramento on-lineReprodução/Internet

Publicado 06/09/2022 15:22

Uma boa notícia para quem está na expectativa de tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Em breve,

as provas teóricas para tirar a CNH poderão ser feitas também nas autoescolas. Atualmente elas são realizadas exclusivamente nos postos do Detran — que continuarão oferecendo os exames.

"Como existem centros de formação de condutores que funcionam à noite, e também aos sábados e domingos, muitos usuários que têm dificuldade para realizar a prova em horário comercial terão novas possibilidades para marcar o exame", explica o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O anúncio da parceria foi feito nesta segunda-feira, 5, na sede do Detran, com a presença do Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio de Janeiro (Sindaerj), que representa 800 unidades.

André Melo, presidente do Sindaerj, destacou a facilidade que a medida vai possibilitar ao público. "Os motoristas que tiverem que realizar o processo de reciclagem de condutor penalizado, com a suspensão do direito de dirigir, também serão beneficiados com esta medida", disse André.

A iniciativa faz parte do processo de expansão das redes de atendimento dos usuários do Detran.RJ, que vem sendo implantado pela nova gestão do departamento. Entre os principais focos, estão a digitalização de processos de emissão de documentos e o aumento dos atendimentos presenciais, por meio de convênios e parcerias.

No caso da realização de provas teóricas nas autoescolas, para garantir a segurança e confiabilidade do processo, haverá a implementação de tecnologias para monitoramento on-line do procedimento nas dependências dos Centros de Formação de Condutores (CFCs). Com o objetivo de manter a segurança na aplicação dos exames, ficará proibida a concessão de autorização ao CFC que tenha sofrido qualquer penalidade nos últimos 12 meses, conforme a Portaria 6.285, que trata do assunto, e foi publicada no Diário Oficial de 29 de agosto