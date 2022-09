Smartphones são alguns dos produtos incluídos na nova linha de crédito do Banco do Brasil - Divulgação

08/09/2022

São Paulo - O Banco do Brasil lança nesta quinta-feira, 8, a linha BB Crédito Tecnologias, destinada ao financiamento de itens de tecnologia, eletroeletrônicos, telefonia e também aqueles relacionados ao universo gamer. O banco permite o financiamento de até 100% do valor do bem, limitado a R$ 2o mil.

O prazo da linha é de até 60 meses, com 59 dias para o pagamento da primeira parcela. As taxas começam em 1,83%. Segundo o banco, a compra dos itens acontece através de fornecedores que tenham convênio firmado com o BB, e a contratação pode ser feita pelo aplicativo.

"Reavaliamos o portfólio de financiamento de bens de consumo e serviço e identificamos potencial para avançar nesse mercado. Até o final do ano iremos atender novos segmentos, como o do turismo, por exemplo", diz Renato Naegele, vice-presidente de Agronegócios, Empréstimos e Financiamentos do BB.

"Além disso, buscamos fortalecer o comércio local e regional, através do credenciamento de novos parceiros", complementa o executivo.

Segundo Renato Sehn, executivo de empréstimos e financiamentos da instituição, a expectativa é de desembolso de R$ 60 milhões ainda este ano. "A criação da solução foi desenvolvida visando ampliar negócios e fortalecer alinhamento ao mercado de bens e serviços e transformação digital", afirma ele.