Cliente pode ter redução da taxa de juros com a renegociação da dívidaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/09/2022 15:14 | Atualizado 12/09/2022 15:47

O Itaú Unibanco oferece uma nova oportunidade para que clientes com dívidas possam reorganizar a vida financeira com mais facilidade. Durante o mês de setembro, os inadimplentes terão mais opções de parcelamento, descontos para a renegociações parceladas e redução de taxas de juros, além da disponibilidade de diversos canais de atendimento para regularizar sua situação.

Estão no alvo da iniciativa mais de 2 milhões de pessoas, que podem obter novas condições para pagar parcelas de empréstimos e faturas de cartões de crédito em atraso com taxas a partir de 0,5% ao mês, além dos descontos especiais. Quanto maior o valor da entrada paga pelo cliente, melhores as condições da proposta.

Segundo dados da Serasa, o País atingiu recorde de inadimplência em julho, com mais de 67 milhões de brasileiros endividados. “O banco apoia as pessoas a prosperarem, viabilizando sonhos e construindo uma relação de confiança com os clientes. Numa situação como essa, de recorde de inadimplência, queremos ajudar os nossos clientes a recuperarem o equilíbrio financeiro mais rapidamente para que possam voltar a planejar o futuro com mais segurança financeira”, diz Beatriz Bernardi, diretora de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco.

Os clientes interessados podem acessar o app do Itaú, iniciar uma conversa por WhatsApp no número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp) , além dos canais tradicionais de atendimento ou ainda, nas agências dos Correios em todo o Brasil.