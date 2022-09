Para negociar os valores em atraso, o cliente deverá pagar a última conta de água - Divulgação

Publicado 15/09/2022 11:52 | Atualizado 15/09/2022 12:51

Na semana do cliente, que começa nesta quinta-feira, 15 e se estende até o dia 23, a Águas do Rio oferece condições especiais para pagamento de dívidas. Pelos canais de atendimento, quem está inadimplente poderá negociar o valor da entrada de acordo com o que pode pagar e ainda terá como dividir o restante do débito em parcelas. Para ter acesso aos benefícios e negociar os valores em atraso, o cliente deverá ficar em dia com sua última cobrança.As equipes de atendimento da concessionária estarão reforçadas e o cliente poderá aproveitar a semana de condições especiais ligando pelo Whatsapp ou call center (ambos pelo número 0800 195 0 195) ou comparecendo a uma das 38 lojas da empresa espalhadas no estado. No sábado, 17, das 9h às 12h, elas estarão abertas para os clientes que desejarem quitar os débitos à vista. Os endereços podem ser conferidos no site https://aguasdorio.com.br/contato/ A concessionária lembra ainda que os clientes que atualizarem seus dados cadastrais têm direito a um bônus na próxima conta. Basta acessar endereço https://cadastro.aguasdorio.com.br e preencher o sistema com suas informações.É preciso ter em mãos um documento pessoal com foto e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz ou de internet fixa no nome do responsável pelo serviço ou um documento do imóvel, como contrato de aluguel ou escritura.