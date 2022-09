Expo Franchising ABF Rio promete aquecer a geração de empregos e renda com novos negócios no estado - André Cyriaco/Divulgação

Expo Franchising ABF Rio promete aquecer a geração de empregos e renda com novos negócios no estadoAndré Cyriaco/Divulgação

Publicado 15/09/2022 16:36

Rio - Com oportunidades de negócio com investimento inicial a partir de R$ 9 mil, o Rio de Janeiro deu a largada nesta quinta-feira, 15, para 15ª edição da Expo Franchising ABF Rio, no Expo Mag, no Centro. Com expectativa de gerar R$ 100 milhões em negociações até sábado, o evento reúne mais de 200 redes de franquias. Das mais consolidadas às estreantes no mercado, as empresas que vendem a concessão de suas marcas e know-how tentam atrair futuros parceiros entre os mais de 25 mil visitantes nos três dias de exposição.

"O sistema de franquia no Brasil tem uma responsabilidade enorme na geração de emprego e renda. Apesar da dificuldade em todo o mundo, tivemos números interessantes durante a pandemia. Recuperamos o faturamento de 2019, de cerca de R$ 187 bilhões. A previsão para 2020 é superar a marca de R$ 200 bilhões. A expectativa é que após a feira o número de geração de emprego e renda continue a crescer, pois a meta é realizar mais de R$ 100 milhões em negócios", disse Beto Filho, presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro.

De acordo com a ABF, o franchising brasileiro emprega mais de 1,5 milhão de pessoas diretamente e cerca de 6 milhões, indiretamente. Muitos visitantes e participantes do evento têm o sonho de mudar de lado e mudar o status de empregado para empregador. Para quem deseja empreender, a Expo Franchising ABF Rio oferece oportunidades para todos os bolsos. É o caso da Vida Leve, empresa especializada em alimentação saudável, com investimento inicial é a partir de R$ 9,9 mil. Banco parceiro da ABF, o Santander oferece financiamento diferenciados para potenciais franqueados.

"O empreendedorismo é um caminho ao alcance de todos. O Santander oferece apoio em qualquer etapa do negócio, da montagem da unidade, fluxo de caixa simples, estoque, treinamento. O diferencial do banco é o novo, o cara que tem mais dificuldade para crédito. Damos crédito para um CNPJ novo, recém-reconstituído. Nos amparamos dentro da estrutura da franqueadora. Financiamos até 50% do investimento inicial, com condições especiais para 400 marcas associadas ao banco", explica Diogo Mazzuco, superintendente de franquias e parcerias do Santander.

Com a demanda reprimida no mercado de bens, serviços e varejo, impactado pela crise de saúde sanitária em todo o país, a expectativa pela retomada do setor é grande. Segundo o estudo recente da ABF, apenas o Rio de Janeiro superou a casa dos R$ 4,6 bilhões no segundo trimestre de 2022 no mercado de franquias. Trata-se de um crescimento de 16,3% em comparação ao mesmo período de 2021. No total, o estado reúne 17.670 unidades de franquias.

No entanto, excesso de cuidado e atenção redobrada nunca são demais na hora de decidir investir uma quantia significativa de dinheiro em qualquer negociação. "O potencial investidor chega todo animado numa feira de negócios como essa, mas é preciso tomar uma série de cuidados para evitar 'armadilhas'. O primeiro é analisar o contrato. A lei de franquias não estabelece direitos e obrigações entre franqueado e franqueador. É preciso estar tudo bem acordado no contrato, como suporte e assistência. São questões imprescindíveis e que evitam problemas mais à frente. O estudo sobre o investimento deve ser muito detalhado", alerta o advogado David Nigri.