Prefeitura Rio restabelece sistema da Secretaria da Fazenda, que emite guias de IPTU e ITBI e da Certidão de Situação Cadastral do ISS - Agência O DIA

Prefeitura Rio restabelece sistema da Secretaria da Fazenda, que emite guias de IPTU e ITBI e da Certidão de Situação Cadastral do ISSAgência O DIA

Publicado 19/09/2022 12:38

Rio - A prefeitura do Rio confirmou a retomada, nesta segunda-feira, 19, da maioria dos serviços online da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, que podem ser acessados pelo site fazenda.prefeitura.rio. A página estava fora do ar desde o dia 15 de agosto, devido ao ataque hacker ao Datacenter da Prefeitura do Rio . Na ocasião, todos os sistemas foram retirados do ar preventivamente, para preservar a integridade dos dados.

Com o restabelecimento do sistema , os contribuintes podem acessar o site para emitir guias de IPTU e ITBI, retirar Certidão de Situação Cadastral do ISS, gerar boletos para pagamentos de autos de infração, entre outros serviços listados abaixo. No entanto, vale ressaltar que o Portal Carioca Digital permanece fora do ar. Dessa forma, a emissão de guia do IPTU deve ser feita somente pelo site da Fazenda.

Os serviços da Fazenda também são realizados de forma presencial, na sede da Prefeitura do Rio (Rua Afonso Cavalcanti, 455 – prédio anexo – Cidade Nova), das 9h às 16h. Em caso de dúvidas quanto aos serviços disponíveis no site, os contribuintes podem entrar em contato com a Central de Atendimento 1746.

Veja os serviços online disponíveis no site da Fazenda:

IPTU

- IPTU 2022

- IPTU 2021 e anteriores

- Notificação de Lançamento de Guias Ordinárias e Extraordinárias

- Parcelamento

- Consulta a pagamentos e débito automático

- Alteração de titularidade / destinatário / CPF / CNPJ

- Alegação de Pagamento

- Emissão de DARM extraordinário

ITBI

- Simulação de valor e pedido de guia

- Guia de pagamento

- Andamento de pedido

- Certidão de pagamento

- Autenticidade de certidões

- Envio de documentos

ISS

- Diferença de ISS autônomo

- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral

- Declaração de pessoa não inscrita

- Baixa de autônomos estabelecidos

- DARM para Taxa de Fiscalização de Transporte de Passageiro

Tesouro Municipal

- Autos de infração: DARMs e Consulta

- DARM – Outras receitas

- Comprovante de Retenção de INSS