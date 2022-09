Alerj autoriza convocação de aprovados em concurso da Polícia Civil de 2005 - Reprodução/Internet

Alerj autoriza convocação de aprovados em concurso da Polícia Civil de 2005Reprodução/Internet

Publicado 20/09/2022 18:10

a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta terça-feira, 20, que o Poder Executivo seja autorizado a convocar todos os aprovados no concurso público para provimento de cargos de investigador policial realizado no ano de 2005 no Estado do Rio. A proposta segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

O Projeto de Lei 6.023/22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim (PTB), também reconhece a prorrogação do prazo de validade e homologação do resultado final do concurso público. Além disso, fica vedada a realização de novos concursos enquanto não forem convocados todos os aprovados do certame de 2005.



"É latente a falta de servidores na Polícia Civil, em notória crise funcional, havendo sobrecarga aos servidores na ativa. A Administração Pública deve zelar pela verba pública aplicada para a realização do certame, não sendo admissível o não aproveitamento dos candidatos devidamente habilitados para a posse no cargo para o qual prestaram o concurso público”, justificou o autor.