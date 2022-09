O ministro do Turismo, Carlos Brito, anunciou a publicação da Medida Provisória que vai reduzir o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Publicado 21/09/2022 19:14 | Atualizado 21/09/2022 20:16

Pernambuco - O Governo Federal vai publicar, nesta quinta-feira (22), a Medida Provisória que reduz de 33% para 6% o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre remessas para pagamento de produtos e serviços de turismo no exterior. A MP entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023. O anúncio foi feito com exclusividade, durante a coletiva de imprensa na Abav Expo 2022, pelo ministro do Turismo, Carlos Brito, na tarde desta quarta-feira (21).

"Essa ação irá evitar que 585 mil postos de trabalho sejam desativados. Essa MP chega no momento certo, quando mais precisávamos", afirmou o ministro.

A notícia foi recebida pela presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), Magda Nassar, com entusiasmo e esperança de novos saltos positivos no setor de turismo. "Ouvir essa notícia é muito bom. Trata-se de uma correção histórica, todo o setor vem trabalhando muito duro em cima disso", disse.

Ainda segundo o ministro, a expectativa é que a alíquota do IRRF aumente gradativamente nos próximos anos.

A Abav Expo 2022, considerado o maior evento do setor de turismo do Brasil, acontece entre os dias 21 e 23 de setembro, no estado de Pernambuco.