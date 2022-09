Mega-Sena pode pagar prêmio acumulado em R$ 170 milhões no sorteio deste sábado - Reprodução/ Internet

Mega-Sena pode pagar prêmio acumulado em R$ 170 milhões no sorteio deste sábadoReprodução/ Internet

Publicado 24/09/2022 10:29

Rio - Com o prêmio acumulado em R$ 170 milhões, o concurso 2.523 da Mega-Sena sorteia na noite deste sábado, 24, em São Paulo, as seis dezenas sonhadas por milhares de apostadores. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Na última quarta-feira, 21, não houve vencedores, e o prêmio ficou acumulado. Foram sorteadas as dezenas 04 - 05 - 25 - 32 - 39 - 40.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.