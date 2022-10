Índice cheio subiu 0,02%, após registrar variação zero na terceira leitura do mês - Reprodução/Freepik

Índice cheio subiu 0,02%, após registrar variação zero na terceira leitura do mêsReprodução/Freepik

Publicado 04/10/2022 09:18 | Atualizado 04/10/2022 09:18

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou acréscimo em cinco das sete capitais pesquisadas no fechamento de setembro, informou nesta terça-feira, 4, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Houve aceleração em duas capitais e deflação menor em outras três, além de desaceleração em outros dois locais pesquisados. Entre a terceira leitura e o fechamento de setembro, o índice cheio subiu 0,02%, após registrar variação zero na terceira leitura do mês.

A FGV apurou aceleração em Recife (0,26% para 0,37%) e Salvador (0,21% para 0,33%), deflação menor em Porto Alegre (-0,41% para -0,29%), São Paulo (-0,15% para -0,08%) e Belo Horizonte (-0,03% para -0,02%).

Por outro lado, Rio de Janeiro (0,46% para 0,19%) e Brasília (0,35% para 0,20%) apresentaram desaceleração entre a terceira quadrissemana e o fechamento de setembro.