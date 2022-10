Das pessoas entrevistadas pela Fecomércio, 13,6% planejam comprar mais de um tipo de presente no Dia das Crianças - Divulgação

Rio - O Dia das Crianças deve movimentar cerca de R$ 1,052 bilhão na economia do estado do Rio de Janeiro. Esse é estimativa do levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). A pesquisa, que ouviu 776 pessoas nos dias 19 e 20 de setembro, revela que 70,2% dos entrevistados pretendem presentear alguma criança no dia 12 de outubro, com gasto médio de R$ 193,91 por consumidor.

Os brinquedos, com 67,2%, são os artigos que encabeçam a lista de desejos dos entrevistados. Roupas somam 27,5% da preferência, seguidos de livros, com 6,2% . Das pessoas consultadas, 13,6% planejam comprar mais de um tipo de presente.



A pesquisa ainda indica a tendência de maior volume de compras em lojas físicas, primeira opção de 67% dos entrevistados, enquanto 23,7% darão preferência às lojas virtuais e 9,4% em ambas.



Entre os 29,8% que não pretendem presentear alguém, o principal motivo é não ter criança na família. No ano passado, 66,7% demonstravam não ter intenção de dar presentes no Dia das Crianças.