Campanha busca aumentar a segurança dos entregadores no trânsitoReprodução

Publicado 04/10/2022 13:53 | Atualizado 04/10/2022 15:45

A Fecomércio RJ, com o apoio institucional do Detran.RJ e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), inicia nesta terça-feira, 4, a campanha de segurança no trânsito 'Entrega 5 estrelas', com foco na prevenção de acidentes envolvendo motofretistas e mototaxistas — profissionais que usam motocicletas para entregar produtos e transportar passageiros.



“A campanha ‘Entrega 5 estrelas’ é de extrema necessidade para a sociedade e, principalmente, para uma categoria que ganhou muita importância durante a pandemia da Covid-19. Os motofretistas e mototaxistas estão expostos à violência do trânsito e precisamos protegê-los. Eles fazem parte de uma cadeia produtiva fundamental para o comércio de bens e serviços. Os acidentes com motociclistas têm atingido números alarmantes e isso causa um impacto brutal na sociedade”, destaca o presidente da Fecomércio RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior.



As ações têm início na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, para conscientizar os profissionais sobre a importância do respeito às regras de trânsito. Promotores vão erguer faixas nos sinais dos dois sentidos da avenida, com o lema “Entrega 5 estrelas é a que leva você de volta para casa”. A iniciativa será supervisionada pela Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran.RJ.



A campanha também terá mutirões do Detran.RJ exclusivos para os motociclistas — sem necessidade de agendamento prévio —, oferecendo serviços de habilitação e veículos; e ações educativas promovidas pelo INTO e pelo Detran. Serão quatro mutirões especiais até o fim do ano, em dois postos da capital e dois da Região Metropolitana (Belford Roxo e São Gonçalo). As datas serão anunciadas em breve.



Nos mutirões, haverá distribuição de equipamentos de segurança para esses profissionais, como antenas de proteção contra linha de pipa. Serão oferecidos serviços como renovação de CNH, primeira habilitação, segunda via, inclusão de atividade remunerada na CNH e mudança de categoria, e também serviços para as motos, como transferência de propriedade, troca de placas, segunda via de CRV, primeira licença, entre outros.



O objetivo é valorizar uma categoria profissional que cresceu e ganhou ainda mais relevância durante a pandemia, e envolver também os motoristas de automóveis para um convívio mais seguro e harmonioso. Além da prevenção de acidentes, será uma oportunidade para os entregadores regularizarem documentos em atraso e deixarem as motocicletas em dia.



As ações educativas, também exclusivas para os motociclistas, darão ênfase às questões de habilitação e qualificação profissional dos motofretistas. O Detran.RJ oferece, por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), um curso especializado para profissionais de transporte remunerado de entrega de mercadorias, destinado aos condutores que pretendem exercer atividades remuneradas com motocicletas e motonetas. O Into também promoverá uma imersão educativa com os motociclistas.