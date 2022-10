No estado, recuo mais expressivo aconteceu em Niterói, com 72% - Reprodução/Freepik

No estado, recuo mais expressivo aconteceu em Niterói, com 72%Reprodução/Freepik

Publicado 10/10/2022 14:46

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro identificou que o preço do leite reduziu, em média, 11% nas 5 regiões pesquisadas no estado. O órgão realiza um levantamento de valores dos itens mais presentes na cesta de alimentação dos fluminenses. Desta vez, a pesquisa compara os preços do produto de julho a agosto, com os de setembro a outubro.

A maior redução foi encontrada em Niterói, onde uma marca apresentou queda de 72%, seguida por quedas expressivas de 56% e 58%. Outras grandes reduções de preço foram observadas em supermercados de Nova Iguaçu (44%) e em Macaé (35%).

No município do Rio, a maior queda observada foi de 40% em um supermercado de Vila Isabel. Em Niterói, a redução chegou a 72% para o leite integral, e 71% para o desnatado de uma marca - outras apresentaram recuo de 56 e 58%. Em São Gonçalo, o consumidor conseguia comprar o produto por até 31% mais em conta.

"O Procon-RJ vem acompanhando preços de itens da cesta básica e combustível desde a redução do ICMS para servir de fonte de pesquisa, monitoramento e ajudar o consumidor fluminense", disse o presidente do órgão, Cássio Coelho.



Na Baixada, a maior queda foi observada foi em um supermercado no município de Nova Iguaçu, que diminuiu de 14 a 44%. Em Nilópolis, o preço ficou em 22%. Barra do Piraí apresentou redução variável entre 11 e 33% na maioria das marcas. Em Valença, os valores recuaram entre 10 e 25%, comparados à última pesquisa.



Já em Macaé, o consumidor pode encontrar o leite em qualquer dos supermercados pesquisados de 33 a 35% mais em conta. Em Nova Friburgo, a maior diminuição foi de 30%. Mangaratiba teve 32% de redução e Cabo Frio registrou 27%.



O levantamento foi baseado em seis marcas do litro do produto, entre integral e desnatado, em 42 estabelecimentos no estado, englobando 11 municípios, além da capital. Entre eles, estão: Barra do Piraí, Macaé, Mangaratiba, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Nova Friburgo, São Gonçalo e Valença.

O órgão já comparou os preços de outros itens, como arroz e feijão, e demonstrou que houve queda geral no preço desses produtos de 4% em todo o estado. No mês passado, o levantamento da última pesquisa demonstrou que o óleo reduziu 6%.