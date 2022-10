Cariocas enfrentam dificuldade para atualizar cadastro do CadÚnico, desde o ataque hacker sofrido pela prefeitura, que paralisou os atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Cariocas enfrentam dificuldade para atualizar cadastro do CadÚnico, desde o ataque hacker sofrido pela prefeitura, que paralisou os atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras)Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 17/10/2022 14:11

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) vai abrir, nesta terça-feira (18), 15 polos emergenciais de inscrição e atualização do CadÚnico . Junto com os 47 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que já realizam o cadastramento, mais 14 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e o Centro Pop Bárbara Calazans, localizado no bairro do Centro, irão atender os cariocas que procuram se cadastrar nos programas de auxílio do governo. No final do mês, um aplicativo será lançado, possibilitando o agendamento do atendimento.Com o novo modelo, que será implantado por 30 dias, a prefeitura agora dispõe de 62 locais de atendimento para o CadÚnico, que funcionarão de segunda a sexta, das 8h às 17h.Além da expansão dos postos de atendimento, um aplicativo de agendamento, o CadRio, está sendo desenvolvido para diminuir as filas e deve ser disponibilizado no final do mês de outubro. Com o aplicativo, os cariocas poderão agendar o serviço em qualquer uma das unidades de atualização e cadastramento do CadÚnico. Até o momento, a SMAS atende por ordem de chegada no Cras mais próximo da residência do beneficiado, sem a possibilidade de agendamento.Desde que o banco de dados da prefeitura sofreu um ataque hacker no dia 18 de agosto, que inutilizou todos os computadores, causou instabilidade no sistema e paralisou o atendimento durante 20 dias, o governo municipal vem tentando implantar medidas para solucionar as filas, como os mutirões que aconteceram em setembro.Na última semana, grandes aglomerações foram registradas nos Cras por toda a cidade, mesmo com a prorrogação do prazo para atualizar as informações do cadastro, em mais 30 dias, anunciada pelo Ministério da Cidadania.