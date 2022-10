Na sexta (14), pessoas passaram a tarde na fila para tentarem conseguir o auxílio e atualizar o CadÚnico na Avenida dos Democráticos, em Manguinhos, na Zona Norte - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/10/2022 11:48

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social vai abrir, nesta terça-feira (18), 15 pólos emergenciais de inscrição e atualização de CadÚnico (cadastro dos programas sociais federais). O novo esquema vai funcionar por um período de 30 dias, de segunda a sexta, das 8h às 17h, nos CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) e no Centro Pop Bárbara Calazans da rede da SMAS, localizados em áreas estratégicas da cidade.

Na segunda-feira (17), os 47 CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) vão manter o horário estendido das 7h às 19h. Já na terça-feira (18), os 47 CRAS, os 14 CREAS e o Centro Pop vão passar a funcionar das 8h às 17h, totalizando 61 locais onde o cidadão poderá realizar sua inscrição ou atualização de CadÚnico.

"A situação econômica é muito grave, as pessoas estão com enormes dificuldades. Então, os nossos funcionários farão esforços extraordinários para atender essas famílias", disse a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.

Além disso, está sendo desenvolvido um aplicativo de agendamento, o CadRio, para progressivamente acabar com as filas. A SMAS, que historicamente atendeu por ordem de chegada e não faz agendamento, informou que agora quer modificar essa cultura para atender melhor o cidadão. O aplicativo tem previsão de lançamento para o fim deste mês e deverá funcionar com o critério de vagas disponíveis. Atualmente, o cidadão procura o CRAS mais próximo de sua casa. Com o aplicativo poderá agendar em qualquer uma das unidades de atualização e cadastramento de CadÚnico.

De acordo com a SMAS, desde 1º de janeiro de 2021, foram feitas 404.434 novas inscrições e 347.509 cadastros foram atualizados de famílias no CadÚnico. Essa demanda foi progressiva: desde outubro do ano passado, aumentou cerca de 500%. Os 47 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), estão com capacidade para atender 90 famílias cada um, com 300 computadores em operação, das 8h às 17h, de segunda a sexta, totalizando 4.230 atendimentos diariamente.

O CadÚnico tem validade de dois anos. As famílias beneficiárias que se inscreveram no Auxílio Brasil entre os anos de 2016 e 2017, que estão em Averiguação Cadastral, precisam atualizar o cadastro até 11 de novembro. Quem não conseguir atualizar poderá ter o benefício bloqueado temporariamente, até que atualize seus dados e volte a recebê-lo. Até terça-feira (11), 83.384 famílias precisavam atualizar seus dados.

Mesmo tendo se inscrito ou atualizado seus dados, o cidadão só saberá se o benefício será pago pelo governo federal. Os CRAS apenas inscrevem e atualizam. Não têm autonomia para decidir quem ou quando receberá no benefício. A base do CadÙnico na cidade do Rio, atualmente, é de 912.317 famílias. Esse é o total de famílias cadastradas pela Prefeitura do Rio ao longo dos anos.

Confira os endereços dos polos emergenciais:

- CREAS SIMONE BEAUVOIR: Rua República do Líbano, 54 - Centro

- CENTRO POP RUA BARBARA CALAZANS: Rua República do Líbano, 54 - Centro

- CREAS ARLINDO RODRIGUES: Rua Desembargador Isidro, 48, Fundos - Tijuca

- CREAS MARIA LINA DE CASTRO LIMA: Rua São Salvador, 56, 2º andar - Laranjeiras

- CREAS JANETE CLAIR: Rua Piranga, 50 - Méier



- CREAS STELLA MARIS: Estrada dos Maracajas, 973 - Ilha do Governador



- CREAS NELSON CARNEIRO: Rua Professor Lace, 57 - Ramos



- CREAS PROF. MÁRCIA LOPES: Rua Carvalho de Souza, 274 - Madureira



- CREAS JOÃO HÉLIO FERNANDES VIEITES: Rua Ouseley, 421 - Coelho Neto



- CREAS WANDA ENGEL ADUAN: Estrada Pedro Borges de Freitas, 144 - Irajá



- CREAS DANIELA PEREZ: Rua Nacional, 275 - Taquara



- CREAS PROF. ALDAIZA SPOSATI: Rua Professor Carlos Venceslau, 211 - Realengo



- CREAS ZILDA ARNS: Rua Cândido Magalhães, 88 - Campo Grande



- CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA: Rua Menezes Athaíde, 50 - Santa Cruz



- CREAS JOÃO MANOEL MONTEIRO: Estrada Da Matriz, S/Nº - Pedra de Guaratiba