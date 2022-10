Banco Central divulgou os dados sobre fluxo cambial nesta segunda-feira - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/10/2022 16:22

Brasília - Depois de encerrar setembro com saídas líquidas de US$ 3,850 bilhões, o país registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,406 bilhões em outubro, até o dia 19, informou nesta segunda-feira, 24, o Banco Central por meio da Nota do Setor Externo.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 977 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 26,509 bilhões e retiradas no total de US$ 27,486 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de outubro, até o dia 19, foi negativo em US$ 1,429 bilhão, com importações de US$ 11,939 bilhões e exportações de US$ 10,510 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,162 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,046 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,302 bilhões em outras entradas.