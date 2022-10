Estudo revela que que 69% dos empreendedores não estão se preparando para a Copa do Mundo - Divulgação

Estudo revela que que 69% dos empreendedores não estão se preparando para a Copa do Mundo Divulgação

Publicado 25/10/2022 15:25 | Atualizado 25/10/2022 15:30

Rio - Em novembro, a Copa do Mundo, um dos principais eventos esportivos do planeta, terá início. Para quem empreende é uma oportunidade de aumentar o faturamento. Pensando em entender a preparação dos pequenos negócios para esse evento, o Sebrae realizou pesquisa e identificou que 69% das empresas não estão se preparando e 31% elaboraram produtos ou serviços para atender esse público.

No momento, 17% dos empreendedores acreditam que a Copa do Mundo vai ajudar no aumento do faturamento da empresa, 43% estão indecisos achando que o faturamento não vai aumentar e nem diminuir, 16% consideram que haverá diminuição e 24% não sabem dizer.

"Um evento desse porte pode ser uma excelente oportunidade para quem empreende. A nossa missão é que o empresariado tenha consciência de planejar bem suas vendas para esse tipo de data. Em nossa pesquisa, o serviço de alimentação são os que mais estão se preparando, enquanto saúde e economia criativa são os que menos estão elaborando novidades. Nosso objetivo é estimular o consumo, com ações que tragam experiências novas para quem está procurando produtos ou serviços diferenciados", conta Poliana Valente, analista do Sebrae Rio.

O fim do ano também provoca mudanças no humor do empreendedor. Vinte e três por cento dos entrevistados acreditam que os desafios que surgiram no caminho provocaram mudanças valiosas para o seu negócio; 21% estão animados com as novas oportunidades; e 10% pensam que o pior já passou.