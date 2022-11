ASSERJ afirma que abastecimento dos supermercados é regular - ANDERSON COELHO/AFP

ASSERJ afirma que abastecimento dos supermercados é regular ANDERSON COELHO/AFP

Publicado 01/11/2022 15:25

A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) informou nesta terça-feira, 1, que no momento é regular a situação dos estoques nos supermercados associados, com exceção dos produtos de hortifruti, em episódios pontuais.



O Presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, em contato com o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, recebeu a garantia de prioridade na intervenção da Polícia Militar para a desinterdição das estradas estaduais e do suporte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na desobstrução das vias federais.



Em nota, a ASSERJ afirmou que espera que a situação se normalize o quanto antes para que os supermercados continuem cumprindo sua missão de abastecimento da população.

A associação disse também que está monitorando toda a cadeia de abastecimento, do produtor ao transportador, e está em contato com as autoridades Estaduais e Federais.