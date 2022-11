Colégio Estadual Hebe Camargo, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio - Divulgação/Secretaria de Educação

Publicado 03/11/2022 12:16

O Colégio Estadual Hebe Camargo, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, possui um laboratório de redes, espaço onde os alunos aprendem tudo sobre redes no curso Técnico de Telecomunicações que os alunos fazem junto com o Ensino Médio. Lá, eles descobrem tudo sobre o sistema híbrido de cabos coaxiais e fibras ópticas, a rede HFC - Hybrid Fiber Coax.

Na sala, que conta com bancadas para montagem de peças e postes simulando as redes aéreas urbanas das cidades, são disponibilizadas tecnologias para instalação, operação e medição de redes de acesso HFC e redes Ópticas. Essas redes abrangem todos os sinais utilizados no nosso cotidiano (voz, TV e internet) sistemas empregados por todas as operadoras de telecomunicações.

Segundo o professor Guilherme Veras, o espaço foi concebido para capacitar os alunos de forma dinâmica e interessante. O aprendizado nesse ambiente faz com que eles apliquem, em situação real, todos os princípios básicos para o cargo de técnico de telecomunicações. Ali, também são realizadas avaliações pedagógicas e simulações entre laboratórios de redes e de telefonia.

Formação técnica e novas possibilidades no mercado de trabalho

Desde que se formou, em 2018, o ex-aluno Winner Happy de Assis Cajueiro, foi contratado e trabalha na área. Ele conta que a sala de redes ajuda bastante no aprendizado porque faz a simulação do ambiente de rede da rua. "As instalações permitem que os alunos entendam melhor a disciplina porque já estão vendo o sistema real. Todos podem ver, na prática, como funciona", diz.

Ele explica que só pensava em fazer informática, mas acabou se interessando pela nova formação técnica. "Eu percebi que o meu encontro com a Telecomunicação era uma parada que podia mudar a minha vida. Hoje, aos 21 anos, tenho o meu carro, minha estabilidade financeira. No próximo ano, volto à faculdade de Informática que parei por conta da pandemia", conta Winner.

Os cursos técnicos da rede Seeduc-RJ

A rede estadual de ensino constrói parcerias para oferecer diversos cursos técnicos em suas unidades como Administração, Agropecuária, Informática, Edificações, Multimidia, Programação de Jogos Digitais, Meio Ambiente, Química, Mecânica, Eletrônica, entre outros. O Colégio Estadual Hebe Camargo conta com o apoio do Instituto Claro.