Campanha tem início nesta quinta-feira, 3, e terá duração de 30 dias - Arquivo/Divulgação

Campanha tem início nesta quinta-feira, 3, e terá duração de 30 diasArquivo/Divulgação

Publicado 03/11/2022 13:24

A Black Friday Light, campanha de negociação de dívidas, teve início nesta quinta-feira, 3. A ação tem descontos que podem chegar a 90%, e os débitos podem ser parcelados em até 24 vezes no cartão de crédito. A ação é destinada a clientes com pelo menos uma fatura vencida há seis meses ou mais.

"Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente e os descontos serão concedidos de acordo com o perfil da dívida", informou a Light.

A campanha terá duração inicial de 30 dias e as negociações serão feitas por meio digital, na agência virtual da empresa . Clientes que já fizeram negociação com a empresa e que estão com parcelamento de dívidas ativo não poderão participar.

Os interessados devem acessar a agência virtual da Light e clicar em "Black Friday Light" para verificar se têm direito ao desconto e as condições oferecidas pela empresa. O desconto é calculado e oferecido automaticamente e, para prosseguir com o pagamento, basta o cliente inserir o número de seu cartão de crédito.

A Superintendente de Inteligência e Controle Operacional da Light, Marcia Kienen, explica que esta é uma oportunidade do cliente quitar seus débitos e, se for o caso, retirar o seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA:



“A Black Friday Light é uma oportunidade para o cliente ficar com as contas em dia. Estamos oferecendo condições especiais para isso. Na Light, o nosso diferencial é o acompanhamento que fazemos do consumidor durante todo o período de pagamento da dívida, com dicas de economia e alertas sobre o aumento de consumo. Tudo para que ele possa se adequar e não se endividar novamente. Tivemos uma experiência muito positiva nas nossas últimas campanhas e, de todos os clientes que fizeram algum tipo de negociação, 60% se mantiveram adimplentes”, explica.



A ação está disponível para os seguintes municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Carmo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Japeri, Comendador Levy Gasparian, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Quatis, Queimados, Rio Claro, Rio das Flores, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Sapucaia, Seropédica, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda.