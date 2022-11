Ação das Casas Bahia facilita o pagamento de dívidas em atraso - Reprodução

Publicado 17/11/2022 13:45

Neste fim de semana, a Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, realiza a segunda edição do feirão ‘Esquenta Black Friday Online’ para ajudar os clientes que possuem o carnê em atraso a regularizar suas dívidas. De sexta-feira, 18, até domingo, 20, os consumidores terão acesso a ofertas de renegociação exclusivas que foram criadas para que os brasileiros possam aproveitar as promoções da Black Friday.

Durante o ‘Esquenta Black Friday Online’, os clientes Casas Bahia e Ponto terão vantagens regularizar suas parcelas atrasadas, como: pagamento sem juros e multa, parcelamento em até 36 vezes, renegociação online com Pix e garantia do nome limpo em poucos dias.

Vale reforçar que ao usar o Pix como meio de pagamento para a renegociação de dívidas no Portal do Carnê de ambas as marcas, os clientes terão a garantia de acesso a um novo crédito em até 24h após a quitação do débito.

Como funciona?

Primeiro, o cliente deve acessar o Portal do Carnê da Casas Bahia ou do Ponto. Em seguida, escolher o contrato vigente, clicar em “Gerar 2ª via” ou “Renegociação” e aceitar uma das condições oferecidas. Para finalizar, o consumidor deve clicar no botão “Pague com o Pix”, acessar o checkout e escolher a opção de Pix – pagamento via QR Code ou copiar e colar a chave.

Feito isso, o valor da renegociação estará quitado e, em poucas horas, um novo crédito estará disponível para o cliente voltar a consumir em lojas físicas ou online (aplicativo e site oficial das redes). Para renegociar débitos, o consumidor deve acessar um dos canais de contato:

Portal do Carnê Casas Bahia: https://renegocie.casasbahia.com.br