PIX do BC recebeu o 'Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil' na categoria 'meio de pagamento'Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/11/2022 15:38

O Pix do Banco Central acaba de receber o "Prêmio BandNews Marcas Mais Admiradas do Brasil" na categoria "Meio de Pagamento". A comenda foi recebida pelo presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, das mãos do presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad.

No seu discurso de agradecimento, Campos Neto se limitou a exaltar o Pix e o trabalho realizado pela autarquia para desenvolvê-lo, sem abordar outros assuntos.

Ele lembrou que na quarta-feira, 16, o Pix completou dois anos de funcionamento e destacou o "orgulho" com a ferramenta lançada pelo BC em 2020.

"Nesse aniversário de dois anos, para mim, é um enorme orgulho saber que o Pix foi reconhecido como a marca mais admirada no setor de pagamentos do Brasil", disse Campos Neto. "Esse Prêmio é, sobretudo, o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado pelos servidores do Banco Central dentro das ações da Agenda BC", disse o banqueiro central.

Ele afirmou que as iniciativas desta agenda buscam proporcionar à população acesso ao sistema financeiro mais moderno, competitivo e inclusivo.

"Dentre das ações da Agenda BC, o Pix é sem dúvida uma das principais realizações por ser barato, seguro, rápido e de uso fácil. Nestes dois anos o Pix trouxe uma série de benefícios, promovendo competitividade, geração e novos negócios e maior eficiência do mercado. Mesmo com pouco tenho de exposição à população, Pix vem sendo amplamente adotado pela sociedade brasileira", comentou o presidente do BC.

Campos Neto disse ainda que o Pix continua em constante evolução "Temos a agenda evolutiva do mecanismo com várias inovações que virão por aí", concluiu.