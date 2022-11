Estudo analisou o impacto econômico da Uber em todo o país - Divulgação

Publicado 09/11/2022 18:52

Somente em 2021, a plataforma da Uber gerou R$ 5,5 bilhões de valor para a economia da cidade do Rio de Janeiro. Em todo o país, o valor chega a R$ 36 bilhões, o que representa 0,4% do PIB brasileiro. As informações constam no Relatório de Impacto Econômico, publicado pela primeira vez no Brasil, e leva em conta o valor repassado aos motoristas parceiros e seu impacto em cadeia para diversas outras atividades, como fabricação de automóveis, oficinas e seguradoras. A Uber também divulgou que o número de usuários ativos na plataforma em todo país passou de 30 milhões em 2022, a maior quantidade desde o início das operações no Brasil, superando o que havia antes da pandemia.



O objetivo do relatório é dimensionar de maneira objetiva o valor que a empresa gera para a economia do País. O estudo ainda avaliou os benefícios gerados pela plataforma para a mobilidade urbana segundo a percepção de usuários, motoristas parceiros e população geral. O material foi elaborado pela Public First, consultoria internacional com sede no Reino Unido que desenvolveu a metodologia, já utilizada pela Uber em outros países.



A pesquisa constatou que a chegada da Uber também trouxe impacto na forma como as pessoas podem vivenciar a cidade. Para 75% dos usuários, agora é mais fácil voltar para casa tarde da noite do que antes do serviço de intermediação de viagens existir e 66% dizem que usam o app da Uber para ir a lugares onde o transporte público não chega. Quando perguntados sobre os motivos mais importantes pelos quais usam o aplicativo da Uber, os usuários escolheram em primeiro lugar a segurança — especialmente para mulheres (96%), seguida de custo, economia de tempo, confiabilidade e conforto.



De acordo com o estudo, 85% dos cariocas acreditam que aplicativos de mobilidade como a Uber ajudaram a reduzir a mistura de álcool e direção. Além disso, 63% afirmam que a chegada da empresa é a inovação de mobilidade mais significativa da última década e mais impactante que qualquer outro novo projeto de infraestrutura de mobilidade.



O estudo também mostra outros tipos importantes de valor que a Uber gera, como o tempo economizado pelos usuários ao enviar uma encomenda de Uber Flash ou enquanto está no banco do passageiro em vez de dirigir. De 2014 a 2021, já foram realizadas mais de 6,7 bilhões de viagens através do aplicativo da Uber. O relatório estima que, por ano, esses deslocamentos ajudam a economizar mais de 250 milhões de horas para os usuários do País, que podem se dedicar a outras atividades enquanto viajam ou simplesmente descansar. Na cidade do Rio de Janeiro, o número estimado de horas economizadas é de 34 milhões.



Além dos impactos na mobilidade das cidades, o estudo aponta que a chegada da Uber criou um novo ecossistema econômico no Brasil. Segundo o relatório, de 2014 a 2021, foram repassados R$ 76 bilhões a motoristas e entregadores parceiros. Mesmo durante a pandemia, em condições extraordinárias, a plataforma da Uber ajudou a manter serviços essenciais em movimento e milhares de pessoas puderam continuar gerando renda. Outro impacto trazido pelo relatório indica que, ao tornar mais fácil e seguro viajar à noite e de madrugada, o aplicativo da Uber beneficia a economia da vida noturna, como em bares, restaurantes, cinemas e eventos, por exemplo.



Para quem gera renda com o aplicativo, a capacidade de escolher seu próprio horário e ter autonomia no trabalho é particularmente importante: 87% dos motoristas e entregadores parceiros dizem que a flexibi…



