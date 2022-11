O parcelamento do IPTU pelo Carioca Digital deve ser solicitado ainda no mês de novembro - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 10/11/2022 15:24 | Atualizado 10/11/2022 15:25

Contribuintes da cidade do Rio de Janeiro já podem parcelar seus débitos vencidos de IPTU e Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL) de 2022. A medida alcança os valores que não foram quitados após o vencimento da última cota do ano de referência e que ainda não estão inscritos em Dívida Ativa.

O procedimento pode ser realizado pela internet, via Portal Carioca Digital (carioca.rio), em até 24 vezes. O parcelamento pelo Carioca Digital deve ser solicitado ainda no mês de novembro, pois durante o mês de dezembro o serviço fica indisponível.

Caso o contribuinte queira parcelar em até 84 vezes, o benefício deve ser solicitado por meio de Processo Administrativo, que pode ser aberto em qualquer Posto de Atendimento do IPTU. Para isso, é necessário entregar um formulário, disponível no Carioca Digital, preenchido com informações do imóvel e do proprietário ou seu representante legal, acompanhado de documentação como identidade e CPF.

Veja como solicitar o parcelamento do seu IPTU

Online

Acesse o Portal Carioca Digital (carioca.rio); Clique em “IPTU – Parcelamento – Solicitação e emissão de boletos”; Leia com atenção e siga o passo a passo

Presencial

Acesse o Portal Carioca Digital (carioca.rio); Clique em “IPTU – Parcelamento – Solicitação e emissão de boletos”; Leia e preencha o formulário disponível em “Documentação necessária”; Com o formulário e documentos necessários em mãos, dirija-se a um dos Postos de Atendimento do IPTU.

Postos de atendimento

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 18h.

1- Barra Shopping - - Barra Shopping – Avenida das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca – Entrada A, lojas 215/216

2- West Shopping - Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande – Loja 282

3- Norte Shopping - Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Loja 3021 – Cachambi – Cobertura – Vida Center