Mega da Virada sorteia maior prêmio da história - Marcello Casal JrAgência Brasil

Mega da Virada sorteia maior prêmio da históriaMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 10/11/2022 20:18

A Mega da Virada, concurso especial de ano novo da Mega-Sena, sorteia R$ 450 milhões, maior prêmio da história das loterias da Caixa Econômica Federal. As incrições para participar do jogo começam na próxima quarta-feira (16).



Como os demais concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Como apostar na Mega da Virada?



Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma. Veja aqui como apostar .



Para fazer uma aposta maior, com 7 números, dando uma maior chance de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões, disponíveis online, são outra opção viável.

Apostas Múltiplas



A partir do dia 16/11, tanto para o concurso especial Mega da Virada como para os concursos regulares da Mega-Sena, será possível realizar apostas múltiplas de 16 até 20 números.

O detalhamento das probabilidades e preços das novas opções de apostas estará disponível na página da Mega-Sena no site das Loterias CAIXA a partir do dia 16/11.