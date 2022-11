Copa do Mundo impulsiona vendas durante a Black Friday - divulgação

Publicado 10/11/2022 16:58 | Atualizado 10/11/2022 17:07

Um levantamento da Nielsen, empresa especialista em coleta de dados, com a empresa de pesquisa de mercado Toluna, aponta que eletrodomésticos e celulares representam 59% e 57%, respectivamente, dos desejos de consumo dos brasileiros para a Black Friday de 2022.



Segundo os dados apurados, o varejo de vestuário fica em segundo lugar, com 56% do interesse dos clientes nos descontos da Black Friday.

Para explicar o fenômeno, uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia e comportamento Behup apontou que o interesse pelos descontos da Black Friday estão ligados à Copa do Mundo. Roupas e acessórios (20%), eletrônicos (15%) e artigos de supermercado (14%) são, respectivamente, os itens de maior procura para celebrar o período de jogos.



"Tem o Black November que os marketplaces realizam já no começo de novembro e oferece aos consumidores mais possibilidades. Artigos como camisas do Brasil podem ser comprados semanas ou dias antes do dia 25 com desconto, e já poderão ser usados no primeiro jogo da seleção", comenta Claudio Dias, CEO da Magis5.

Como conseguir os melhores descontos durante a Black Friday



O empresário afirma que quem deseja esperar para realizar suas compras, a sexta-feira ou a Cyber Monday, que acontece na segunda-feira seguinte à Black Friday, podem ser alternativas para os clientes.



"Outra dica é acompanhar os preços desde agora e monitorar as variações ao longo dos dias para ver se realmente compensa comprar antes ou esperar", ressalta Cláudio.

Para evitar golpes, o especialista recomenda pesquisar sobre a reputação da empresa em sites de checagem ou procurar por avaliações nas redes sociais. Além disso, é importante confirmar que o site tenha o selo de segurança.



"Avalie os mesmos produtos em sites distintos e desconfie daqueles que oferecem descontos discrepantes. Isso pode indicar golpes para atrair pessoas que querem preços baixos em produtos com ticket alto, por exemplo", endossa.