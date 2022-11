Aplicativo vai funcionar normalmente - Divulgação/INSS

Publicado 14/11/2022 08:57

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta terça-feira, 15, devido ao feriado nacional da Proclamação da República.



Nesta segunda-feira, 14, e nos demais dias da semana, o atendimento será normal.

No entanto, o cidadão que precisar do serviço, poderá utilizar os canais remotos de atendimento.