Setor hoteleiro projeta 100% de ocupação para o período das festas de fim de anoFábio Costa

Publicado 17/11/2022 12:35

O Rio de Janeiro lidera, ao lado de Recife, as buscas por viagens para as festas de fim de ano. É o que revela um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo. Segundo dados da empresa de viagens Decolar, em comparação com o mesmo período de 2021, houve um crescimento de 220% na busca de passagens ou pacotes. Como o mercado já se encontra aquecido neste segundo semestre, a expectativa é que a cidade tenha o maior réveillon dos últimos anos — superando, inclusive, a última festa antes da pandemia, a virada de 2020.

O setor de turismo e hotelaria comemora o resultado da pesquisa. Essa notícia é comemorada com muita alegria no setor de turismo e hotelaria. Na Rede Windsor Hotéis – que tem 15 unidades, no Rio de Janeiro—, a expectativa é grande. Segundo Bianca Rodrigues, gerente comercial da Rede, a previsão é de 100% de ocupação em todas as unidades cariocas, localizadas em Copacabana, Barra da Tijuca e Centro.

“É um momento muito importante para todos nós que trabalhamos no mercado de turismo. Não tenho dúvidas de que a cidade do Rio de Janeiro está preparada para receber turistas brasileiros e estrangeiros de diferentes países. Depois de tudo que vivemos em dois anos de pandemia, acho que, agora, vai ser bem diferente. A procura já é grande e acredito que os hotéis estarão integralmente ocupados”, diz Bianca Rodrigues.