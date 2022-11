Comissão de Orçamento da Alerj aprova contas de 2021 do Governo do Estado - Divulgação/ Sefaz-RJ

Publicado 23/11/2022 21:43

Rio - A prestação de contas do Governo do Estado de 2021 foi aprovada, por maioria, nesta quarta-feira (23), pela Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O parecer ratifica a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), que, em maio, já havia aprovado o relatório por unanimidade, o que não acontecia havia sete anos.

"Isso é fruto de uma gestão responsável, com foco no crescimento econômico, geração de empregos e valorização do serviço público. A aprovação das contas pela comissão mostra que, com transparência e seriedade, estamos no caminho certo para o desenvolvimento do Estado do Rio – declarou o governador Cláudio Castro.

Na audiência pública que avaliou a prestação de contas e precedeu a votação, a Secretaria de Estado de Fazenda foi representada pelos subsecretários do Tesouro, Stephanie Guimarães; de Assuntos Jurídicos, Vanessa Siqueira; de Controladoria Interna, Rodrigo Neves, além da subsecretária adjunta de Política Fiscal, Liliane Figueiredo.

A subsecretária do Tesouro destacou a redução do número de apontamentos feitos pelo TCE-RJ após a aprovação. Foram 14 nas contas de 2018 e nenhum nas do ano passado.

"Além da melhoria na gestão, nós temos trabalhado nos apontamentos que vêm sendo feitos pelo Tribunal de Contas nos últimos anos", afirmou Stephanie Guimarães.

O próximo passo é a apreciação das contas de 2021 pelo plenário da Alerj, por meio de projeto de decreto legislativo, o que acontecerá até o fim deste ano.