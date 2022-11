A equipe da Secretaria de Defesa da Consumidor orienta pessoas idosas sobre como evitar os golpes - Divulgação

Publicado 28/11/2022 11:18

Após a Black Friday, que aconteceu na sexta-feira, 25, o consumidor tem a chance de aproveitar, nos próximos dias, a queima de estoque da mercadoria que não foi comercializada. Desde o início deste mês, a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor (Sedcon) tem orientado a população contra as fraudes e golpes virtuais. A ação gratuita ocorre nas praças da Região Metropolitana do Rio. Até a última semana, foram feitos 367 atendimentos. Nesta terça-feira, 29,11), a operação será na Praça Nelson Mandela, em Botafogo, na Zona Sul carioca. O público será atendido das 13h às 16h.



Na quarta-feira, 30, o atendimento ocorrerá no Calçadão da Penha, na Zona da Leopoldina. Também haverá atendimento dia 1º no Largo da Carioca, no Centro da cidade, próximo ao Metrô. De acordo com levantamento da Sedcon feito nos atendimentos, as compras indevidas no cartão de crédito, os juros abusivos, compras sem nota fiscal, além dos casos em que as lojas não seguem o termo de garantia são os problemas mais apontados.



Durante a ação da Sedcon, o cidadão recebe um folheto educativo com algumas dicas que podem ajudar o público a navegar na internet e fazer as compras com mais segurança. Entre as dicas estão: estranhe as ofertas muito vantajosas; verifique a autenticidade das informações; desconfie das mensagens de desconhecidos enviadas por WhatsApp; nenhum banco faz contato por WhatsApp; não comprometa mais de 30% da sua renda com empréstimos, entre outras.



População idosa

De olho na população idosa, que tem menos familiaridade com o ambiente digital, golpistas fazem suas vítimas em crimes virtuais. Levantamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ) apontou que, nos seis primeiros meses deste ano, houve 78% de aumento de casos de estelionato envolvendo idosos. De janeiro a junho de 2022, foram registrados 14.386 contra 8.091 no mesmo período do ano passado.



"Ação educativa da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor tem orientado a população geral, principalmente os idosos, a não cair em golpes. A melhor maneira de combatermos essa fraude é através da orientação da população. Essa ação vai perdurar de agora até o Natal porque é o período onde detectamos esse tipo de crime de fraude", ponderou o secretário, Rogério Amorim.

Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revela que no período de quarentena, em 2020, houve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Ainda de acordo com a instituição, destacam-se os crimes que usam a engenharia social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões. Caso a pessoa seja vítima de um golpe como esses, a orientação é fazer um boletim de ocorrência e notificar o banco o quanto antes.