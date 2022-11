Sudeste, o Norte, e o Sul apresentaram alta na busca - Reprodução

Sudeste, o Norte, e o Sul apresentaram alta na busca Reprodução

Publicado 29/11/2022 13:44

Em outubro, a busca por crédito teve a maior retração do ano, de 14,8% na comparação com igual mês de 2021, segundo o Indicador de Demanda por Crédito da Serasa Experian. Consumidores de todas as classes sociais têm evitado a aquisição de novas linhas de crédito. A maior queda foi registrada entre consumidores com salários entre R$ 500 e R$ 1 mil, de 16,0%.

Na análise por regiões, o Centro-Oeste apresentou queda de 20,2% e o Nordeste, de 16,0% na procura por crédito. Já o Sudeste registrou alta de 15,2% na busca, o Norte, de 14,3%, e o Sul, de 9,2%.

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a alta na taxa de juros faz com que os consumidores tenham mais cautela, mesmo com a retomada da economia. "Desde que a taxa Selic passou de 12,75% para 13,25%, de maio para junho deste ano, a busca pelo recurso financeiro começou a cair. Depois disso, a taxa aumentou mais uma vez em outubro, alcançando 13,75%. Dessa forma, ainda que exista a recuperação do poder de compra, o encarecimento dos juros desencoraja a população ao consumo", afirma.