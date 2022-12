Maioria dos comerciantes vai estender o horário de funcionamento das lojas em dezembro - Divulgação

Publicado 06/12/2022 11:56 | Atualizado 06/12/2022 11:58

A poucas semanas para o Natal — a maior data comemorativa para o comércio, responsável por cerca de um terço do faturamento anual do setor —, os lojistas estimam um aumento de 5% nas vendas para o Natal. É o que mostra a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu 350 lojistas na cidade para conhecer a expectativa para o Natal.

A pesquisa mostra também que, para estimular os consumidores, os comerciantes apostam em promoções, descontos, planos de pagamentos facilitados, kits promocionais, liquidações, brindes, sorteios, novos produtos e maior variedade de mercadorias. Eles acreditam que os presentes mais vendidos no Natal serão roupas, calçados, brinquedos, bolsas e acessórios, celulares, perfumaria/beleza e bijuterias.

Para 59% dos lojistas entrevistados, o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de R$ 250 e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito como forma de pagamento, seguido pelo cartão à vista, Pix,

dinheiro e a prazo. Para aumentar as vendas, 60% dos pesquisados disseram que pretendem abrir as lojas aos domingos no mês de dezembro e estender o horário de atendimento. Para isso, 68% dos lojistas de rua

estudam aumentar a segurança com equipes de apoio e melhorar o monitoramento com câmeras.

De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio, e do SindilojasRio, a estimativa de vendas para o Natal é reflexo do clima que a data inspira, embora todas as datas comemorativas que o antecederam não

atingiram a expectativa de crescimento estimada pelo comércio.

“É o ambiente econômico quem dita o comportamento do consumidor. É a economia em desenvolvimento harmonioso que sustenta os ciclos de produção, emprego, consumo e progresso social. Não se conhece fórmula diferente”, diz Aldo.