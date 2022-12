Acumulado em R$ 115 milhões, prêmio da Mega-Sena tem atraído milhares de apostadores às lotéricas - Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas

Publicado 07/12/2022 12:05

São Paulo - Na noite desta quarta-feira, 7, o concurso 2.546 da Mega-Sena sorteia as seis dezenas do prêmio acumulado em R$ 115 milhões. O sorteio será às 20h, no Espaço da Sorte em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) desta quarta, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.