Assessoria diz que ele 'vai falar pessoalmente com Lula sobre o assunto'Divulgação/Partido dos Trabalhadores

Publicado 10/12/2022 15:22 | Atualizado 10/12/2022 15:28

O coordenador do programa de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Aloizio Mercadante, é hoje um dos nomes mais fortes para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A informação foi apurada pelo 'Estadão'.



O comando do banco terá papel decisivo na política econômica que Lula quer implementar para ativar o investimento e acelerar o desenvolvimento do país.



Procurada, a assessoria de Mercadante não negou a informação. "Haverá uma reunião no domingo para definir. Há outras possibilidades e Aloizio Mercadante vai falar pessoalmente com o presidente Lula sobre o assunto", afirmou.



Ex-ministro, ex-senador e atual presidente da Fundação Perseu Abramo, Mercadante é o braço do pensamento econômico do PT.



Em entrevista nesta semana, ele falou sobre os planos para o BNDES e antecipou que o banco de desenvolvimento do governo federal deve ficar vinculado ao novo ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Conforme mostrou o 'Estadão', o ministério renasce com mais poder na Esplanada.



Mercadante disse que o governo eleito quer fortalecer o financiamento de longo prazo do banco, sem comprometer recursos do Tesouro Nacional. "Somos contra a visão de um BNDES acanhado e sem capacidade de financiamento. Ele precisa ser uma fábrica de projetos e estimular startups", afirmou na entrevista.

O economista Gabriel Galípolo, próximo ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é cotado também para presidir o BNDES. Galípolo é ex-presidente do banco Fator e interlocutor na campanha com o mercado financeiro.