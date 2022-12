Nelson Barbosa não conhece a proposta de divisão do Ministério do Planejamento em duas pastas - Luís Macedo/Câmara dos Deputados

Nelson Barbosa não conhece a proposta de divisão do Ministério do Planejamento em duas pastasLuís Macedo/Câmara dos Deputados

Publicado 12/12/2022 18:12

Ex-ministro e integrante do GT de Economia na transição, Nelson Barbosa afirmou nesta segunda-feira, 12, que o grupo não debateu uma eventual divisão do Ministério do Planejamento em duas pastas. "Nós trabalhamos só na proposta do Ministério da Economia. Acho que esse debate está no grupo do Planejamento, que é aquele debate se mantém um ministério só ou divide em dois. Esse relatório eu não sei qual a proposta", disse Barbosa a jornalistas.

Ele apontou que essa cisão, que "existe em alguns países", pode aprimorar parte da gestão, citando patrimônio, contratos, tecnologia de informação e pessoas, mas ressalvou que a estrutura pode funcionar seja com um ou dois ministérios.

"Não vejo ela como uma divisão ruim, acho que pode aprimorar a parte de gestão, de patrimônio, de contratos, de tecnologia de informação e pessoas. Mas, essa decisão ela está sendo discutida, cabe ao presidente anunciar se vai ocorrer ou não, nós saberemos ao longo dessa semana", disse Barbosa. "Tudo depende de como vai ser a organização. Acho que pode funcionar com um ministério só, pode funcionar com dois", finalizou.

Na semana passada, o ex-ministro Aloizio Mercadante afirmou que poderia ser criado no novo governo um ministério para cuidar de Governo Digital e Reforma do Estado. Em coletiva, ele disse que estava em discussão se haverá um único ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou um desmembramento para cuidar da reforma administrativa.