Réveillon carioca: levantamento estima aumento de público nos atrativos turísticos e ocupação superior a 95% nos hotéis - Alexandre Macieira

Réveillon carioca: levantamento estima aumento de público nos atrativos turísticos e ocupação superior a 95% nos hotéisAlexandre Macieira

Publicado 12/12/2022 20:18 | Atualizado 12/12/2022 20:25

Rio - Com estimativa de um público de dois milhões de pessoas, o espetáculo do Réveillon nas areias de Copacabana terá como marca a expansão do turismo, na comparação com a festa do ano passado, e números expressivos de visitantes nos principais equipamentos turísticos da cidade. A projeção é fruto de levantamento do Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB/Visit.Rio) junto aos associados da entidade.

Os cartões postais do Rio de Janeiro devem ter um aumento de 15% de público na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a ocupação hoteleira deve ultrapassar a marca de 95% entre os dias 29 e 31 de dezembro. Durante a festa, a expectativa é de lotação máxima na cidade. Entre as atrações turísticas que projetam crescimento de visitação estão Pão de Açúcar, Corcovado, Roda Gigante Yup Star, Museu do Amanhã, BioParque do Rio e AquaRio.



O retorno do evento em seu formato original após dois anos cria expectativa de que o espetáculo entre para a história como uma de suas melhores edições. Serão 11h de programação com shows e 10 balsas de fogos. É estimado um movimento de R 2 bilhões na economia da cidade.



"O Réveillon de Copacabana é um evento super democrático e uma marca registrada da cidade. Será a primeira celebração completa após as restrições sanitárias, com tudo que os visitantes merecem: queima de fogos e apresentações. Temos certeza que a prefeitura vai entregar uma linda e inesquecível festa", disse o presidente-executivo do Rio CVB/ Visit.Rio, Carlos Werneck.



A comemoração da virada não se restringe à areia da praia. Há opções de eventos exclusivos por toda a cidade para aqueles que preferem fugir da aglomeração. Para esse público, há opção de comemorações privadas em quiosques, clubes, restaurantes e outros estabelecimentos. Bares e restaurantes associados ao Rio CVB esperam números similares aos do ano passado. Já para shopping centers a estimativa é um crescimento de 40%.



Quatro transatlânticos estarão no Píer Mauá



A tradicional queima de fogos também atrai cruzeiros, que oferecem aos passageiros a oportunidade de assistir ao espetáculo com uma vista privilegiada. No dia da virada, quatro transatlânticos estarão atracados no Píer Mauá, um a mais do que no último ano, informa a direção do terminal. As embarcações têm origem em Buenos Aires (ARG), Paraty (RJ), Ilha Grande (RJ) e Ilha Bela (SP) e reúnem cerca de 11 mil viajantes.



Para Werneck, a data da festa, que esse ano acontece durante o fim de semana, pode representar um diferencial positivo. "Fica mais atrativo do ponto de vista de investimento para os turistas que conseguem centralizar pacotes de três diárias, em especial para vizinhos de cidades como São Paulo e Belo Horizonte", disse.