Veja dicas de onde e quais presentes comprar neste NatalFoto: Divulgação

Publicado 18/12/2022 05:00

O período de compras para o Natal está recheado de atrações e promoções para que os consumidores. Para os indecisos e também para os que deixam as compras para a última hora, O Dia reuniu uma série de dicas de presentes e estabelecimentos que estão no clima do feriado. Há sugestões para todos os bolsos.

Amazon oferece vestuário para todas as idades Entre os itens preferidos para presentear, roupas são o destaque. Por possuírem diversos modelos e valores, elas estão entre as opções mais buscadas. Ae com preços menores de R$ 50.

chinelos Havaianas custa R$ 27,99 sapato pode custar em torno de R$ 229,99. Na Zattini Outra boa dica são os calçados. O cliente pode escolher chinelos para aproveitar o verão; um modelo de tênis mais casual ou um sapato de salto. Um par de, já um, dois sapatos de salto saem por R$ 129,90.

Na Americanas Para as crianças, não há opção melhor que os brinquedos. Bolas, carrinhos, bonecas e bicicletas são ótimas opções de presente., tem bola no valor R$ 41,99, carrinho por R$ 35,99, boneca por R$ 65 e bicicleta por R$ 189,99.

Época Cosméticos Se o consumidor estiver disposto a gastar mais, um item muito desejado e que quase todos gostam de ganhar são os perfumes. Eles agradam ao público masculino e feminino. Há diversas opções, para os mais variados gostos. Na, os perfumes variam de R$ 40 até R$ 1 mil.

smartphone no valor de R$ 1.259,10 laptop por R$ 1.410,17 Para quem procura um presente com pegada tecnológica, os celulares e os laptops são ótimas escolhas para presentear alguém neste Natal. Na Magalu, tem

Para a advogada Andrea Mirsam, 35 anos, a melhor forma de economizar nas compras é pesquisar os preços antes de ir as compras. "Prefiro fazer as compras pela internet, porque busco o preço dos presentes em vários sites e consigo economizar e comprar todos os presentes que preciso. Além disso assim consigo evitar as filas que costumam ser bem grandes nessa época."

Para economizar, a assessora de imprensa Pâmella Labanca tem o hábito de fazer uma lista com nome das pessoas que deseja presentear e procura os itens com antecedência. "Primeiro eu faço uma listinha das pessoas que quero presentear para saber quanto, em média, posso gastar com cada um. Costumo começar a buscar pelos presentes ainda em novembro e utilizo aplicativos que analisam o valor dos produtos. Com antecedência é possível se organizar e ter tempo para buscar as melhores opções de valor.”

Opções de lazer neste Natal

Diversos shoppings no Estado prepararam decorações, promoções e sorteios neste Natal. O consumidor tem várias chances de concorrer a carros e muito mais.

O Américas Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, oferece do dia 1º de dezembro a 24 de dezembro, a promoção "Compre e Concorra — Natal no Wizarding World Harry Potter”. Para participar, basta juntar R$ 400 em notas fiscais nas lojas participantes, ir até a um dos totens localizados no 1º piso, e se cadastrar. O ganhador irá levar um automóvel 0KM Fiat Pulse Drive 1.3 Flex 4P 2023.

O West Shopping, em Campo Grande, promove a campanha “Natal de Sorte”, em que sorteará entre os clientes um Fiat Pulse 0km e, em paralelo, uma ação “compre e ganhe” para contemplar os consumidores com um delicioso panettone, da marca WickBold. O cliente que deseja participar de ambas as promoções deverá juntar R$ 400 em notas fiscais nas lojas participantes e trocar por um número da sorte.

O Natal do Shopping Metropolitano Barra está com a decoração inédita da Turma da Mônica. O circuito natalino traz atividades interativas, projetadas e pensadas para proporcionar uma experiência completa para a diversidade infantil, como painel e árvore táteis, encontros com Mônica e Cebolinha aos domingos, um elevador ornamentado com a temática da Turminha, e fotos gratuitas com o Papai Noel e os personagens.

O NorteShopping, no Cachambi, Zona Norte do Rio, irá sortear um Jeep Renagede preto nas compras feitas entre 1 de dezembro a 7 de janeiro. Há ainda a promoção "Compre e ganhe com produtos Bauducco". Para participar é necessário juntar R$ 350 em compras e ainda concorre a prêmios especiais.

Para estimular as compras no período de fim de ano, o Shopping Tijuca sorteará um Jeep Compass 2023. Além disso, a promoção "Compre e Ganhe" está presenteando os clientes com produtos da Casa Bauducco. Para participar basta somar R$ 500 em notas fiscais e se cadastrar.

Os clientes do Plaza Niterói ganham brindes da Havana quando somados R$ 450 em compras e ainda concorrem a um Jeep Commander.

A decoração do Caxias Shopping, na Baixada Fluminense, é inspirada no “Natal Encantado dos Cogumelos”. Todo clima de Natal já começa desde a parte externa, e a novidade deste ano é o "Trono Pet" — espaço para que os clientes também possam fazer fotos dos seus pets no cenário natalino. A cada R$ 200 em compras, os clientes concorrem a uma viagem em família para o Beto Carrero World.

O Bangu Shopping está repleto de luzes e muitas surpresas — como cenários interativos e atrações infantis. Além disso, irá sortear dois carros SUV Chevrolet Tracker 0KM na promoção “Natal de Verdade”. Até sábado, 24, a cada R$ 400 em compras realizadas nas lojas participantes, o cliente vai ganhar um número da sorte para concorrer ao sorteio dos automóveis.

Com a temática “Natal Mágico dos Brinquedos", o Carioca Shopping, na Vila da Penha, montou uma grande árvore de Natal, com quase 10 metros, iluminada por LEDs e decorada com muitos brinquedos. Entre as atrações estão o Trenzinho da Alegria; Esteira de Fabricação; a divertida Xícara Gira Gira; o Equilibra Duendes; e a Play Table.

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, está com a decoração temática do "Mundo Bita e o Grande Natal”. A grande atração é a roda gigante de 12 metros, na qual os visitantes podem contemplar cada detalhe da decoração, que conta com árvores temáticas, balões giratórios e uma gigantografia do Bita em 3D. Os consumidores também podem concorrer a cinco sorteios de vale-compras no valor de R$ 10 mil reais e comprou-ganhou um Panettone Premium 550g da Cacau Show, acumulando R$400 em notas fiscais.

A grande atração “Brilho de Natal” oferecida pelo Recreio Shopping, na Zona Oeste carioca, é a super árvore decorada com 9,7 metros de altura. Para os clientes com deficiência, o estabelecimento incluiu, entre as atrações do cenário natalino, um balanço adaptado.

O Via Parque Shopping apresenta o "Natal dos Minions" com decorações divertidas e interativas. A cada R$ 350 em compras, os clientes concorrem a sorteios de três motocicletas e comprou-ganhou um Panettone Premium 550g da Cacau Show.

Eventos

O Natal do Sesc RJ estará presente em 26 municípios de todas as regiões do Estado do Rio com atrações gratuitas. A programação conta com iluminação, decoração e apresentações musicais.

O show "Nossa Voz" será conduzido pelo Padre Omar Raposo, reitor do santuário Cristo Redentor. Na companhia do Grupo Dó Ré Mi, o pároco apresentará um repertório de sucessos do cantor Roberto Carlos e também canções natalinas. O evento ocorrerá em no Sesc Quitandinha em Petrópolis, na sexta-feira, 23.

O evento "Viva a Esperança" é formado pelas orquestras sinfônicas juvenil carioca Chiquinha Gonzaga, Jovem Fluminense, Som+Eu, e Coro Juvenil do Rio de Janeiro. A cantata se apresentará em espaços públicos após ser conduzida por uma caravana com veículos iluminados que percorrerão as ruas do município. A apresentação ocorrerá no Sesc Quitandinha em Petrópolis no dia 18 de dezembro e no Sesc São João de Meriti, na sexta-feira, 23.

As cidades que receberão o Natal Sesc 2022, são: Angra dos Reis, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Guapimirim, Itaperuna, Macaé, Mangaratiba, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João da Barra, São João de Meriti, Tanguá, Teresópolis, Três Rios, Valença e Vassouras.

*Estagiária sob supervisão de Marlucio Luna