As equipes do Procon Carioca orientam os consumidoresProcon Carioca/Divulgação

Publicado 19/12/2022 15:36

O serviço itinerante do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, percorre os bairros de toda a cidade. Até sexta-feira, 23, a ação ocupará o Largo da Carioca, no Centro, em parceria com a Caixa Econômica Federal. O atendimento será realizado das 10h às 15h.

Os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. Equipe da Caixa também estará presente no local para atender às demandas da população.

"As ações itinerantes do Procon Carioca visam a dar agilidade às resoluções de questões de consumo do cidadão. Nossa equipe estará a semana inteira, na Carioca, à disposição dos consumidores. É uma ótima oportunidade para virar o ano com suas demandas encaminhadas", afirmou Igor Costa, diretor executivo do órgão.

Durante o atendimento, as reclamações e solicitações serão encaminhadas diretamente às empresas, que têm um prazo de dez dias para solucionar as questões.