Cartilha do Procon-RJ dá dicas sobre os direitos do consumidor nas compras on-line - Internet/Reprodução

Publicado 19/12/2022 15:23

O Procon Estadual do RJ, pensando nas dúvidas e dificuldades que os consumidores podem ter nas compras de fim de ano, que movimentam de forma considerável o comércio fluminense, lançou a "Cartilha de dicas para compras de Natal". Na publicação, o cidadão encontrará desde orientações quanto a garantia, prazo de troca, direito de arrependimento, até quais cuidados ele deve tomar nas compras virtuais.

"Pensando nos problemas que os consumidores podem ter durante e após as compras de fim de ano, fizemos uma cartilha que abrange desde o ato da compra, tanto em lojas físicas como nas virtuais, com os pontos que devem ser observados pelo consumidor, até a entrega e o que deve ser feito nos casos de não recebimento do produto. Mas, se ainda assim, o consumidor tiver qualquer problema, ele pode entrar em contato com Procon através dos canais de atendimento disponíveis em nosso site", explica o presidente do Procon, Cássio Coelho.