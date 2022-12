Valor líquido da folha é de R$ 881.121.075,07 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/12/2022 20:17 | Atualizado 19/12/2022 20:21

Rio - O Governo do Rio paga, nesta terça-feira, 20, a segunda parcela do 13º salário dos servidores. O depósito será feito por meio da Secretaria de Estado de Fazenda e abrange 429.310 funcionários ativos, inativos e pensionistas beneficiados. O valor líquido da folha é de R$ 881.121.075,07.



"Estamos encerrando mais um ano honrando nossos compromissos com os servidores. Esse é um dos resultados do trabalho incansável que temos realizado para garantir o equilíbrio e a gestão responsável das contas públicas", afirmou o governador Cláudio Castro.



A primeira parcela do abono natalino foi paga antecipadamente no dia 30 de junho. A segunda parte vem com os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária.