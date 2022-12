Leader terá 180 meses para pagar dívida de R$ 810 milhões - Leader/Divulgação

Publicado 19/12/2022 17:20 | Atualizado 19/12/2022 17:27

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) fechou um acordo, nesta segunda-feira, 19, com a rede de lojas Leader para a adoção de um plano de amortização da dívida ativa da empresa. Pelo acordo, ficou acertado um prazo de 180 meses para o pagamento de R$ 810 milhões em dívida ativa da empresa.



A rede de lojas vive, desde 2020, em regime de recuperação judicial. O acordo fechado com a PGE-RJ facilita o escalonamento do pagamento da dívida, conforme a capacidade de recuperação da empresa, mas mantém os juros e as multas por atraso no recolhimento dos impostos.



As negociações para chegar ao acordo foram feitas pelo Núcleo de Negócio Jurídico Processual, da Procuradoria da Dívida Ativa, chefiada pela Procuradora do Estado Natália Faria, que participou da assinatura do acordo.



"A Leader é uma tradicional empresa do varejo fluminense e o estado teve o cuidado de não sufocar a empresa, mas sem prejuízo do seu dever de cobrar os tributos. Essa é a principal mensagem dessa negociação: a parceria entre estado e contribuinte, lado a lado na trincheira do desenvolvimento econômico", destacou o procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux.



O proprietário e presidente da empresa, André Peixoto, que representou a empresa, comemorou a celebração do acordo com o Estado do Rio de Janeiro.



"É um acordo que tem um simbolismo muito grande, porque ele tira uma asfixia enorme que a gente tinha nas nossas contas. Ele representa a reestruturação da última dívida da empresa. Agora estamos prontos para ir ao mercado, pegar financiamento, parceiros e até investidores, que nos permitirão buscar o caminho do crescimento", ressaltou.