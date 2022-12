Golpistas enviam boletos falsos para pagamento do IPTU - Divulgação/Prefeitura do Rio

Rio - A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento alerta para a existência de golpes via aplicativos de mensagens, como WhatsApp, sobre a emissão de boleto do IPTU. Foi identificado um número de telefone que tem enviado comunicados a contribuintes solicitando dados pessoais para emissão de boletos falsos.

Há também sites que têm aplicado golpes emitindo falsos boletos de pagamento do IPTU. Os criminosos utilizam identidade visual semelhante ao site oficial com o objetivo de confundir os contribuintes na tentativa de golpe. O único endereço do Carioca Digital, portal de serviços da Prefeitura do Rio, é carioca.rio . O contribuinte também pode acessar o serviço pelo aplicativo Carioca Digital, disponível nas lojas Google e Apple.