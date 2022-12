Há ainda oportunidades exclusivas para mulheres - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 23/12/2022 13:47

O VLT Carioca abriu inscrições para onze vagas no cargo de agente de fiscalização. Para concorrer é preciso ter o Ensino Médio completo e experiência no atendimento ao público de no mínimo 6 meses. Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira, 26.

Nas atribuições da função estão a abordagem aos usuários para identificar a validação da passagem, apoio na venda e recarga de cartões e orientação sobre as regras de utilização e pagamento.



O valor do salário não foi divulgado pela empresa, que disse que será "compatível com o mercado". Há ainda benefícios como assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição ou alimentação e previdência privada.





A concessionária também tem seis oportunidades abertas de condutor trainee, que priorizam mulheres. Para participar do processo de seleção é preciso ter Ensino Médio completo e CNH categoria D, para transportes de passageiros. "Experiência no setor ferroviário ou metroferroviário é um diferencial" informou a companhia. Para se inscrever, o candidato deve acessar a seção Trabalhe Conosco do site do VLT e buscar por "Agente de Fiscalização".