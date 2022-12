As inscrições para o curso de mídias sociais terminam no dia 31 - Internet/Reprodução

Publicado 23/12/2022 05:00

Até sábado, 31, a Associação Junior Achievement Rio de Janeiro, em parceria com a Rock Content, está oferecendo oportunidade única para quem deseja iniciar uma carreira na área: bolsas 100% gratuitas para a certificação em Social Media, com acesso aos cursos mais atualizados da plataforma Rock University. A iniciativa, que também conta com o apoio do Nexa Brasil, é voltada para pessoas com renda familiar mensal de até R$ 4 mil.

Para participar do processo seletivo, basta fazer o cadastro on-line . Os participantes terão acesso aos conteúdos ofertados somente até o dia 31 e poderão adquirir habilidades relevantes, com foco no mercado de trabalho e certificações reconhecidas que enriquecem o currículo. Além de aprender sobre mídias sociais, ajudando, também, quem quer abrir o próprio negócio a fortalecer uma marca na internet, a formação ainda contempla as técnicas mais utilizadas de SEO | Search Engine Optimization (Otimização de Mecanismos de Busca).

“Se um negócio não aparece logo na primeira página de resultados do Google, quando potenciais clientes pesquisam sobre algo, então a empresa está invisível na internet. Para que você consiga escalar o Google até o topo, você precisa dominar uma estratégia chamada SEO. Muita gente acha que ele é apenas para empresas grandes ou que é coisa para programador, mas não é verdade”, destaca Luana Dias, analista de Comunicação e Marketing de Impacto Social da Rock Content.

A iniciativa tem como foco pessoas de grupos sub-representados ou economicamente vulneráveis, possibilitando o acesso à educação de qualidade, melhores oportunidades de trabalho e crescimento econômico. O objetivo é compartilhar conhecimento para acelerar a transformação social.

“A nossa organização ajuda manter os jovens na escola por meio de programas realizados em escolas públicas. Na prática, o que fazemos é ampliar horizontes, potencializar talentos e impulsionar futuros. Essa parceria com a Rock Content fortalece a nossa causa e reforça o quanto vale a pena estudar. E faz isso da melhor maneira possível, oferecendo especialização”, destaca a diretora executiva da JA Rio de Janeiro, Renata Guimarães.