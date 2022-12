Os cursos gratuitos oferecidos pela plataforma são on-line - Internet/Reprodução

Publicado 21/12/2022 13:42 | Atualizado 21/12/2022 16:04

Quem deseja aproveitar o período de férias para aprimorar sua qualificação profissional não pode perder essa oportunidade. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) oferece 103 cursos gratuitos e on-line de capacitação em diversas áreas do conhecimento, sendo nove inéditos: Acesso a Crédito; Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; Inteligência Emocional; Negociação e Processos Decisórios; Comunicação Assertiva; Comunicação e Pensamento Crítico; Design de Carreira; Gestão de Finanças Pessoais; e Gestão de Riscos. As aulas são ministradas por meio da plataforma de educação a distância Capacitacoop , na qual também são feitas as inscrições.

Muito procurado pelo público, o curso de Gestão de Finanças Pessoais apresenta conceitos básicos de gestão de finanças pessoais, utilizando mecanismos de equilíbrio das receitas e despesas e a utilização consciente de recursos próprios ou de crédito. Tem carga de 20 horas aulas e, assim como os demais, é oferecido na modalidade de ensino a distância, com fluxo de conteúdo e acesso aos módulos definido pelo ritmo do estudante.

Outra pedida para quem deseja aprimorar suas competências no mercado é o curso de Inteligência Emocional. Em apenas duas horas, os participantes conhecerão os vários conceitos de inteligência emocional, sendo orientados a reconhecer a importância da Inteligência Emocional para as organizações. Outras propostas desse curso são: elencar as ferramentas da inteligência emocional, compreender os benefícios da inteligência emocional para a carreira e identificá-la como uma das qualidades mais valorizadas do mercado.

Já aqueles que necessitam melhorar suas habilidades interpessoais podem optar pelos cursos de Comunicação Assertiva e Comunicação e Pensamento Crítico. No curso de Comunicação Assertiva, que tem duas horas de duração, os alunos irão descobrir o que são as habilidades de comunicação assertiva, bem como sua importância nas organizações, aprendendo a diferença entre comunicação eficaz, eficiente e efetiva. Já o curso de Comunicação e Pensamento Crítico, com carga de oito horas/aula, engloba tópicos como comunicação organizacional, relacionamento interpessoal, comunicação não verbal e imagem profissional.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) tem a finalidade de promover a autogestão e difundir a cultura cooperativista. Criado em 1999, a entidade integra o Sistema S brasileiro e compõe o Sistema OCB/RJ com o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro (OCB/RJ).