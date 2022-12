Firjan SENAI abre mais de 2500 vagas para cursos técnicos - Vinicius Magalhaes

Publicado 21/12/2022 16:39

Para atender às necessidades dos jovens que buscam o primeiro emprego ou de trabalhadores que precisam alavancar a carreira, a Firjan SENAI oferece 25 cursos técnicos para o primeiro semestre de 2023. Serão oferecidas 2680 vagas, distribuídas entre as 22 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 06/02.

Os cursos são disponibilizados em dois formatos: Os de Ensino à Distância (EAD) ou semipresenciais, possuem sua carga horária realizada 80% à distância e são ofertados em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com um sistema de tutoria. Os outros 20% do curso são feitos de forma presencial em uma unidade da Firjan SENAI, com interação junto ao instrutor.



Já os cursos híbridos mesclam as experiências com os instrutores com as aulas virtuais (60%) e presenciais (40%). São três dias por semana com encontros em formato on-line e dois dias por semana com aulas presenciais em unidade da Firjan SENAI.



“A Firjan SENAI, disponibiliza uma das melhores alternativas para a formação de jovens e adultos que desejam um diferencial e qualidade formativas. Os cursos técnicos estão alinhados com oportunidades e conectados com o futuro do trabalho. Com uma metodologia própria, os cursos oportunizarão conhecimentos e diferencial para a carreira e futuro de todos que buscam formação profissional”, explica Luciana Vieira, coordenadora pedagógica da Firjan SENAI.

Dúvidas e inscrições: Cursos técnicos 2023 | Cursos Firjan SENAI Os cursos oferecidos são: Automação Industrial, Alimentos, Cervejaria, Construção Naval, Design Gráfico, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Logística, Manutenção Automotiva, Meio Ambiente, Mecânica, Mecatrônica, Multimídia, Planejamento e Controle da Produção, Programação de Jogos Digitais, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança de Trabalho, Sistemas de Energia Renovável, Soldagem, Desenvolvimento de Sistemas, Internet das Coisas (IoT).